Злодій-невдаха пограбував родину Наполеона Бонапарта і намагався краденим оплатити суші

Каблучку з діамантом у 40 карат із сімейних коштовностей родини нащадків імператора Наполеона Бонапарта викрали на початку квітня. Але поліція її дуже швидко повернула – злодій намагався розрахуватися вкраденим у японському ресторані і потрапив у поле зору відеокамер.

Діамант, який зараз у каблучці, раніше був вставлений в корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III. 32-річний бізнесмен Жан-Крістоф Наполеон, прямий спадкоємець Наполеона III, подарував цю каблучку своїй нареченій, графині Олімпії фон Арко-Зіннеберг, з нагоди заручин. Про це розповіло французьке видання RFI.

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Закохана пара припаркувала автомобіль біля п'ятизіркового готелю Aubusson в 6 окрузі Парижа. І жоден не згадав замкнути двері. Злодій викрав без зусиль сумку графині Олімпії, яка лежала на задньому сидінні. А разом з нею – безцінну каблучку (безцінну для родини, офіційно її вартість становить понад мільйон доларів США), гаманець з кредитними картами і ноутбук. Примітно, що жодна з відеокамер готелю не зафіксувала злодія.



Принцеса Саі Наполеон з онуками – принцом Жаном-Крістофом Наполеоном та Кароліною Наполеон

Однак злодій не мав навіть уявлення, що поцупив. Не минуло й тижня, як одну з вкрадених карт він намагався використати, щоб розплатитися в найближчому японському ресторані і розрахуватися за готель. І цього разу його обличчя зафіксували відеокамери. Поліція впізнала, знайшла й заарештувала злодія.

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Злодієм-невдахою виявився 30-річний громадянин Єгипту, який і раніше притягувався до судової відповідальності за крадіжки.