Следует отметить, что причиной госпитализации главы Римско-католической церкви стала респираторная инфекция.

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Состояние здоровья Папы в норме

Пресс-служба Ватикана сообщила, что Франциск проведет несколько дней в подготовленной для него квартире на 10-м этаже университетской больницы Джемелли в Риме.

Источники издания отмечают, что компьютерная томография грудной клетки и тесты на насыщение крови кислородом исключили серьезные проблемы. По словам врачей, состояние здоровья Папы "не вызывает беспокойство".

В то же время ряд итальянских изданий сообщают обратное.

Газета Corriere della Sera утверждает, что Франциск страдает от проблем с сердцем, а Repubblica считает, что у Папы есть проблемы с дыхательной системой.

Согласно сообщениям Ansa, ближайший к Папе персонал, включая систему безопасности, был мобилизован, чтобы провести ночь в университетской больнице.

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