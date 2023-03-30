Варто зазначити, що причиною госпіталізації Глави Римо-католицької церкви стала респіраторна інфекція.

До теми Папа Римський Франциск проведе у лікарні кілька днів: що трапилось з понтифіком

Стан здоров'я Папи в нормі

Пресслужба Ватикану повідомила, що Франциск проведе кілька днів у підготовленій для нього квартирі на 10 поверсі університетської лікарні Джемеллі у Римі.

Джерела видання зауважують, що комп'ютерна томографія грудної клітини та тести на насичення крові киснем виключили серйозні проблеми. За словами лікарів, стан здоров'я Папи "не викликає занепокоєння".

Водночас низка італійських видань повідомляють протилежне.

Газета Corriere della Sera стверджує, що Франциск страждає від проблем із серцем, натомість Repubblica вважає, що у Папи є проблеми з дихальною системою.

Згідно з повідомленнями Ansa, найближчий до Папи персонал, включаючи систему безпеки, був мобілізований, щоб провести ніч в університетській лікарні.

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