Журналіст Марцин Гутовський заявив, що працював над матеріалом 2,5 роки. Висновки розслідування зробили на основі розсекречених документів комуністичних спецслужб та матеріал з розмов з учасниками та свідками подій понад 50-річної давнини.

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Войтило свідомо покривав сексуальні злочини проти дітей

Розслідувач Гутовський наголосив, що упродовж 1960-х – 1970-х Войтило приховував інформацію про сексуальні злочини, які проти дітей коїли священники його єпархії. Замість канонічних покарань Войтило переводив їх у нові парафії або допомагав виїхати за кордон.

Розслідування базується на декількох аналогічних випадках. Водночас церковні архіви – закриті. Автор припускає, що зміг дізнатися лише маленьку частину таких прикладів.

Зокрема, відома історія Болеслава Садуся – доброго знайомого Войтили. Майбутній Папа Іван Павло II направив лист до віденського єпископа – просив його прийняти Садуся у свою єпархію.

Справжню причину змін у житті Садуся не озвучували. Водночас у розсекречених актах комуністичних спецслужб мовиться, що він часто змінював місця роботи – раз на 1,5 року. Причина – Садусь чіплявся до хлопчиків. Краків знає випадки, коли йому просто на вулиці погрожували розлючені матері.

Співрозмовник розслідувача розповів, як влітку 1973 особисто доповів Войтилі про сексуальні злочини Євгеніуша Сургента – священника краківської єпархії. Щоправда того ж року його засудили за педофілію.

Також Польшу сколихнула історія Юзефа Лоранца – священника однієї з сільських парафій краківської єпархії. Він розбещував 6 – 11-літніх учениць молодших класів початкової школи на уроках релігії. Зрештою, священником зацікавилися правоохоронці.

За педофілію його засудили до 2 років. Однак вже невдовзі йому дозволили повернутися до служіння.

Що каже Матеуш Моравецький

Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі – наголосив: доказів того, що Папа Іван Павло II покривав педофілів, або немає, або вони – дуже сумнівні. Моравецький наголосив, що сьогодні війна точиться не лише за східним кордоном Польщі. У країні намагаються розпочати цивілізаційну війну.

Поляки потребують авторитету Папи Івана Павла II, його підказок та думок.