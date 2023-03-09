Журналист Марцин Гутовский заявил, что работал над материалом 2,5 года. Выводы расследования сделали на основе рассекреченных документов коммунистических спецслужб и материала по разговорам с участниками и свидетелями событий более 50-летней давности.

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Войтыло сознательно покрывал сексуальные преступления против детей

Расследователь Гутовский подчеркнул, что на протяжении 1960-х – 1970-х Войтыло скрывал информацию о сексуальных преступлениях, которые против детей совершали священники его епархии. Вместо канонических наказаний Войтыло переводил их в новые приходы или помогал уехать за границу.

Расследование основывается на нескольких аналогичных случаях. В то же время церковные архивы закрыты. Автор предполагает, что смог узнать только небольшую часть таких примеров.

В частности, известная история Болеслава Садуся – хорошего знакомого Войтылы. Будущий Папа Иоанн Павел II направил письмо венскому епископу – просил его принять Садуся в свою епархию.

Истинную причину перемен в жизни Садуся не озвучивали. В то же время, в рассекреченных актах коммунистических спецслужб говорится, что он часто менял места работы – раз в 1,5 года. Причина – Садусь приставал к мальчикам. Краков знает случаи, когда ему прямо на улице угрожали разъяренные матери.

Собеседник расследователя рассказал, как летом 1973 года лично доложил Войтыле о сексуальных преступлениях Евгениуша Сургента – священника краковской епархии. Правда, в том же году его осудили за педофилию.

Также Польшу всколыхнула история Юзефа Лоранца – священника одного из сельских приходов краковской епархии. Он развращал 6 – 11-летних учениц младших классов начальной школы на уроках религии. В конце концов священником заинтересовались правоохранители.

За педофилию его приговорили к 2 годам. Но через некоторое время ему уже позволили вернуться к служению.

Что говорит Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – подчеркнул: доказательств того, что Папа Иоанн Павел II покрывал педофилов или нет, или они – очень сомнительны. Моравецкий подчеркнул, что сегодня война идет не только за восточной границей Польши. В стране пытаются начать цивилизационную войну.

Поляки нуждаются в авторитете Папы Иоанна Павла II, его подсказках и мнении.