У заяві Ватикану йдеться, що Папі знадобиться "кілька днів відповідної лікарняної терапії". Глава Римо-католицької церкви лікуватиметься у клініці Джемеллі у Римі.

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Байден закликав молитися за здоров'я понтифіка

Зауважимо, що зараз найактивніша пора року для Папи Франциска, адже напередодні великодніх вихідних заплановано багато заходів і богослужінь.

Вранці 29 березня Папа очолив щотижневу загальну аудієнцію на площі Святого Петра. Він виглядав у гарному настрої, але присутні помітили, що він кривився, коли йому допомагали сісти в автомобіль.

Ватикан заявив, що Папа поїхав до лікарні для попередньо запланованого обстеження. Водночас графік Папи на четвер, 30 березня, розвантажили, "щоб звільнити місце для продовження аналізів, якщо це буде необхідно".

Реагуючи на цю новину, президент Джо Байден попросив людей проголосити молитву за одужання Папи. Франциск, своєю чергою, висловив вдячність за "близькість і молитву".

Що відомо про стан здоров'я Папи Франциска

Останніми місяцями Папа користувався інвалідним візком через проблеми з пересуванням, пов'язані з коліном. Він також переніс операцію на товстій кишці у 2021 році.

Попри свої хвороби, Папа залишався активним і здійснював поїздки за кордон. У січні 2023 року Папа Римський очолив похорони свого попередника Папи Бенедикта XVI, який був першим Папою, що добровільно пішов у відставку за багато століть.

Раніше Папа Франциск зазначав, що він також може захотіти піти стопами Бенедикта. У грудні 2022 року Папа Франциск написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його "погіршення стану здоров'я" і неспроможності виконувати свої обов'язки.