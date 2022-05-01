Восстановление Бучи

Первая часть помощи предоставляется на восстановление коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Бучи. Со временем сумму пособия на восстановление города планируют увеличить за счет благотворительных взносов, которые фонд получает от частных и государственных доноров, в частности, от муниципалитета города Бергамо, где размещена его штаб-квартира.

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Основные направления возрождения Бучи – восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники (автомобилей скорой помощи, пожарных машин, общественного транспорта).

Город Бергамо вышел с предложением установить сестринские отношения с городом Буча. Это будет долгосрочное тесное сотрудничество, предусматривающее развитие города – в коммунальной и социальной сферах. Фонд готов принести "итальянскую солидарность в мир" также здесь, в Буче и Ирпене,

– сказал генеральный менеджер фонда Cesvi Пьерсильвио Фаджано.

Отмечается, что с начала войны фонд Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи.

Зверства россиян в Киевской области

Киевскую область полностью освободили от оккупантов 2 апреля.

Город Буча стал одним из печальных доказательств жестокости российской армии.

После побега российских оккупантов из Киевской области стали понятны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни человек.

В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео