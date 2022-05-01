Відновлення Бучі

Перший частина допомоги надається на відновлення комунальної інфраструктури та об‘єктів соціальної сфери Бучі. З часом суму допомоги на відновлення міста планують збільшити за рахунок благодійних внесків, які фонд отримує від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де розміщена його штаб-квартира.

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Основні напрямки відбудови Бучі – відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудова житла, переобладнання парків спеціальної техніки (автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин, громадського транспорту).

Місто Бергамо вийшло з пропозицією встановити сестринські відносини з містом Буча. Це буде довготривала тісна співпраця, яка передбачатиме розвиток міста – у комунальній та соціальній сферах. Фонд готовий принести "італійську солідарність у світ" також тут, у Бучі та Ірпені,

– сказав генеральний менеджер фонду Cesvi П'єрсільвіо Фаджано.

Зазначається, що від початку війни фонд Cesvi вже виділив 1,5 мільйона євро на надання гуманітарної допомоги.

Звірства росіян на Київщині

Київську область повністю звільнили від окупантів 2 квітня.

Місто Буча стала одним із сумних доказів жорстокості російської армії.

Після втечі російських окупантів із Київської області стали зрозумілими результати їхніх звірств, жертвами яких за 1,5 місяця стали сотні людей.

В Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі було виявлено тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.

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