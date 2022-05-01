Відновлення Бучі
Перший частина допомоги надається на відновлення комунальної інфраструктури та об‘єктів соціальної сфери Бучі. З часом суму допомоги на відновлення міста планують збільшити за рахунок благодійних внесків, які фонд отримує від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де розміщена його штаб-квартира.
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Основні напрямки відбудови Бучі – відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудова житла, переобладнання парків спеціальної техніки (автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин, громадського транспорту).
Місто Бергамо вийшло з пропозицією встановити сестринські відносини з містом Буча. Це буде довготривала тісна співпраця, яка передбачатиме розвиток міста – у комунальній та соціальній сферах. Фонд готовий принести "італійську солідарність у світ" також тут, у Бучі та Ірпені,
– сказав генеральний менеджер фонду Cesvi П'єрсільвіо Фаджано.
Зазначається, що від початку війни фонд Cesvi вже виділив 1,5 мільйона євро на надання гуманітарної допомоги.
Звірства росіян на Київщині
- Київську область повністю звільнили від окупантів 2 квітня.
- Місто Буча стала одним із сумних доказів жорстокості російської армії.
- Після втечі російських окупантів із Київської області стали зрозумілими результати їхніх звірств, жертвами яких за 1,5 місяця стали сотні людей.
- В Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі було виявлено тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.
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