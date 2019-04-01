Итальянский лоукостер открывает бюджетные рейсы из Львова

Авиакомпания Ernest Airlines возобновляет рейсы из Львова в Венецию. Путешественники смогут купить билеты на первые рейсы с 14 июня.

На сайте Ernest Airlines отметили, что рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

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К слову, продажа билетов открыта на даты до 26 октября включительно. Минимальная стоимость перелета стартует от 60 евро в одну сторону. Также известно, что после возобновления рейсов Венеция – Львов маршрутная сеть Ernest Airlines из Львова будет включать четыре города: Бергамо, Неаполь, Рим и Венеция.



Билеты на рейс Львов – Венеция

Стоит отметить, что украинский лоукостер SkyUp будет летать из Киева и Харькова в Париж трижды в неделю. Зато авиакомпания Turkish Airlines отменила 16 рейсов из Херсона в Стамбул в апреле.