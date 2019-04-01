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      Італійський лоукостер відкриває бюджетні рейси зі Львова

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      Авіакомпанія Ernest Airlines відновлює рейси зі Львова до Венеції
      Авіакомпанія Ernest Airlines відновлює рейси зі Львова до Венеції / flyernest.com

      Авіакомпанія Ernest Airlines відновлює рейси зі Львова до Венеції. Мандрівники зможуть придбати квитки на перші рейси з 14 червня.

      На сайті Ernest Airlines зазначили, що рейси здійснюватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

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      До слова, продаж квитків відкритий на дати до 26 жовтня включно. Мінімальна вартість перельоту стартує від 60 євро в один бік. Також відомо, що після відновлення рейсів Венеція – Львів маршрутна мережа Ernest Airlines зі Львова буде включати чотири міста: Бергамо, Неаполь, Рим і Венеція.


      Квитки на рейс Львів – Венеція

      Варто зазначити, що український лоукостер SkyUp літатиме з Києва та Харкова до Парижа тричі на тиждень. Натомість авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 16 рейсів з Херсона до Стамбула у квітні.

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      Теги: Новини України авіація
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