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      Turkish Airlines отменила 16 рейсов из Херсона в Стамбул в апреле

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      Turkish Airlines отменила в апреле часть рейсов из Херсона в Стамбул
      Turkish Airlines отменила в апреле часть рейсов из Херсона в Стамбул / Фото из открытых источников

      Авиакомпания Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов Херсон – Стамбул в апреле. График перелетов на май будет известен после 20 апреля.

      Отмена вылетов связана с тем, что пришлось временно прекратить использовать самолеты Boeing 737 MAX после катастрофы такого авиасудна в Эфиопии. Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук, передают "Украинские Новости".

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      Еще одна причина отмены рейсов – переход Turkish Airlines из аэропорта "Ататюрк" в новый аэропорт Стамбула.

      Как повлияет на аэропорт Херсона отмены авиарейсов?

      • Потеря 16 международных рейсов за 1 лишь апрель означает, что аэропорт "Херсон" в этом месяце недополучит 960 тысяч гривен в виде разных сборов.
      • Доходы аэропорта уменьшатся почти на четверть.
      • Для развития инфраструктуры аэропорта не остается практически ничего. Текущий ремонт взлетно-посадочной полосы сейчас делают за заработанные аэропортом деньги, отметил Кучерук.

      При этом с 15 февраля Turkish Airlines увеличила количество прямых рейсов между Стамбулом и Киевом. Вместо 21 компания выполняет 24 рейса в неделю.

      Что известно о крушении самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии?
      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines. Авария произошла всего через 6 минут после взлета. Boeing 737 Max 8 выполнял рейс в столицу Кении Найроби. На борту находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – не выжил никто. После этой катастрофы ряд стран отказался использовать самолеты модели Boeing 737 Max 8.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Херсона Новости Турции Путешествия авиация
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