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      Ryanair запускает новые рейсы из двух украинских городов

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      Ryanair открывает новые рейсы из украинских городов
      Ryanair открывает новые рейсы из украинских городов / Фото из открытых источников

      Бюджетный авиаперевозчик Ryanair открывает новые рейсы из Украины в Польшу и Литву.

      Отныне авиакомпания будет предлагать рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс, а также из Одессы – в Краков и Вроцлав, отметили в Центре Транспортных стратегий.

      Читайте также: Ryanair и Wizzair оштрафованы на миллионы евро за их правила багажа

      В частности рейсы из Харькова в Краков авиакомпания начнет выполнять с 17 июня – по пятницам и понедельникам, а в Вильнюс – каждое воскресенье и среду с 27 октября.


      В день запуска рейса улететь из Харькова в Краков можно будет по цене от 55 евро

      Кроме этого, с 27 октября Ryanair запускает новые рейсы из Одессы: с 16 июня до Кракова каждую среду и воскресенье, а с 27 октября во Вроцлав каждый вторник и субботу. Однако в системе бронирования авиакомпании информации о ценах на соответствующие маршруты пока нет.

      Что известно о Ryanair?Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии, с главным офисом в Дублине. Ryanair должен был начать летать из Украины с октября 2017 года. Однако 10 июля на официальном сайте авиакомпании появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь".

      В конце концов, после достижения окончательных договоренностей с украинской стороной в 2018 году лоукост официально таки зашел в Украину.

      Отметим, что накануне ирландский лоукостер Ryanair начал продажу билетов на новый маршрут из Украины в Польшу "Киев – Катовице". Первый рейс запланирован на 30 октября 2019 года. Венгерский Wizzair начал летать в этом направлении еще в 2009 году.

      Как улететь за границу не за все деньги: советы для путешественников – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Европа Транспорт Ryanair авиация
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