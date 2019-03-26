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      Ryanair запускає нові рейси з двох українських міст

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      Ryanair відкриває нові рейси з українських міст
      Ryanair відкриває нові рейси з українських міст / Фото із відкритих джерел

      Бюджетний авіаперевізник Ryanair відкриває нові рейси з України до Польщі та Литви.

      Відтепер авіакомпанія пропонуватиме рейси з Харкова до Кракова та Вільнюса, а також з Одеси – до Кракова і Вроцлава, зазначили у Центрі Транспортних стратегій.

      Читайте також: Ryanair і Wizzair оштрафовані на мільйони євро за їхні правила щодо багажу

      Зокрема рейси з Харкова до Кракова авіакомпанія почне виконувати з 17 червня – щоп'ятниці й щопонеділка, а до Вільнюса – кожної неділі та середи з 27 жовтня.

      У день запуску рейсу полетіти з Харкова до Кракова можна буде за ціну від 55 євро

      Крім цього, з 27 жовтня Ryanair запускає нові рейси з Одеси: з 16 червня до Кракова кожної середи та неділі, а з 27 жовтня до Вроцлава щовівторка та щосуботи. Однак у системі бронювання авіакомпанії інформації щодо цін на відповідні маршрути поки що немає.

      Що відомо про Ryanair?Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії, з головним офісом у Дубліні. Ryanair мав почати літати з України з жовтня 2017 року. Проте 10 липня на офіційному сайті авіакомпанії з'явилося повідомлення про те, що Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".

      Зрештою, після досягнення остаточних домовленостей з українською стороною у 2018 році лоукост офіційно таки зайшов в Україну.

      Зазначимо, що напередодні ірландський лоукостер Ryanair розпочав продаж квитків на новий маршрут з України до Польщі "Київ – Катовіце". Перший рейс заплановано на 30 жовтня 2019 року. Угорський Wizzair почав літати у цьому напрямі ще 2009 року.

      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України авіація Ryanair Транспорт Європа
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