Ryanair і Wizzair оштрафовані на мільйони євро за їхні правила щодо багажу

Авіаперевізники Ryanair і Wizzair повинні сплатити штраф у розмірі 3 і 1 мільйони євро за запровадження нових правил перевезення ручного багажу. Таке рішення прийняв італійський антимонопольний комітет.

В Італійському антимонопольному комітеті вважають, що поклажа є важливим елементом обслуговування повітряного транспорту, і її транспортування повинно бути дозволене без додаткових витрат, пише Euronews.

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Ryanair та Wizz Air суттєво змінили правила безкоштовного перевезення багажу не на користь пасажирів. Так, пасажирам, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, дозволено безкоштовно перевозити тільки 1 невеликий предмет ручної поклажі (розміром до 40×20×25 сантиметрів).

Італійський регулятор визнав, що ці правила є неправильною торгівельною практикою, яка вводить клієнтів в оману у питанні ціни квитка.

Звідси і обман для споживачів, оскільки ціна, що підлягає оплаті в кінці процесу бронювання, майже завжди буде вищою, ніж тариф, представлений на початку процесу,

– зазначили в антимонопольному комітеті.

Регулятор вимагає, щоб компанії Ryanair та Wizz Air виконали рішення протягом 60 днів.

До слова, Wizz Air суттєво збільшує кількість рейсів у чотирьох популярних напрямках. Загалом перевізник виконуватиме по 30 рейсів на тиждень з та до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.