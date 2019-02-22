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      Ryanair і Wizzair оштрафовані на мільйони євро за їхні правила щодо багажу

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      Ryanair і Wizzair оштрафовані на мільйони євро за їхні правила щодо багажу
      Ryanair і Wizzair оштрафовані на мільйони євро за їхні правила щодо багажу / epravda.com.ua

      Авіаперевізники Ryanair і Wizzair повинні сплатити штраф у розмірі 3 і 1 мільйони євро за запровадження нових правил перевезення ручного багажу. Таке рішення прийняв італійський антимонопольний комітет.

      В Італійському антимонопольному комітеті вважають, що поклажа є важливим елементом обслуговування повітряного транспорту, і її транспортування повинно бути дозволене без додаткових витрат, пише Euronews.

      Читайте також: Ryanair і Wizz Air змінили вартість перевезення багажу

      Ryanair та Wizz Air суттєво змінили правила безкоштовного перевезення багажу не на користь пасажирів. Так, пасажирам, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, дозволено безкоштовно перевозити тільки 1 невеликий предмет ручної поклажі (розміром до 40×20×25 сантиметрів).

      Італійський регулятор визнав, що ці правила є неправильною торгівельною практикою, яка вводить клієнтів в оману у питанні ціни квитка.

      Звідси і обман для споживачів, оскільки ціна, що підлягає оплаті в кінці процесу бронювання, майже завжди буде вищою, ніж тариф, представлений на початку процесу,
      – зазначили в антимонопольному комітеті.

      Регулятор вимагає, щоб компанії Ryanair та Wizz Air виконали рішення протягом 60 днів.

      До слова, Wizz Air суттєво збільшує кількість рейсів у чотирьох популярних напрямках. Загалом перевізник виконуватиме по 30 рейсів на тиждень з та до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

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      Теги: Wizz Air Ryanair Штрафи авіація Гроші
      Джерело: 24 Канал
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