Ryanair і Wizz Air змінили вартість перевезення багажу

Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі.

Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка, і 10 євро пізніше. Відтепер, відповідно до повідомлень на офіційних сторінках компаній, цей збір становить 10 і 12 євро.

Читайте також: Що таке лоукост і як зекономити на квитках

Щодо Wizz Air, то мінімальний багажний збір збільшено з 7 до 9 євро. Тож тепер перевезення валізи до 10 кілограмів в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон, а від 12 до 27 євро – у високий сезон.

Більше того, обидва лоукоста змінили діапазон цін за оплату пріоритетної посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмети ручної поклажі.

У Ryanair така послуга тепер коштує від 10 до 12 євро, що на 2 євро більше аніж було раніше. У Wizz Air збір за пріоритетну посадку тепер становить від 5 до 17 євро (раніше було 5-15 євро).

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга.

Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.