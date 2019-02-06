17:26
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Ryanair і Wizz Air змінили вартість перевезення багажу

      104 Читать новость на русском
      Ryanair і Wizz Air змінили вартість перевезення багажу
      Ryanair і Wizz Air змінили вартість перевезення багажу / ua.depositphotos.com

      Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі.

      Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка, і 10 євро пізніше. Відтепер, відповідно до повідомлень на офіційних сторінках компаній, цей збір становить 10 і 12 євро.

      Читайте також: Що таке лоукост і як зекономити на квитках

      Щодо Wizz Air, то мінімальний багажний збір збільшено з 7 до 9 євро. Тож тепер перевезення валізи до 10 кілограмів в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон, а від 12 до 27 євро – у високий сезон.

      Більше того, обидва лоукоста змінили діапазон цін за оплату пріоритетної посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмети ручної поклажі.

      У Ryanair така послуга тепер коштує від 10 до 12 євро, що на 2 євро більше аніж було раніше. У Wizz Air збір за пріоритетну посадку тепер становить від 5 до 17 євро (раніше було 5-15 євро).

      Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга.

      Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

      blog_ava
      Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах
      сьогодні
      7104
      Теги: Ryanair Wizz Air Транспорт авіація Подорожі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      сьогодні , 17:02 Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      Олексій Чибісов 1989
      Почему нужно закрыть телеканал Общественный
      сьогодні , 16:30 Почему нужно закрыть телеканал Общественный
      Павло Казарін 179
      Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
      сьогодні , 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
      Олександр Бевза 2842
      Отстранение Супрун: кто и как может отменить решение суда?
      сьогодні , 15:00 Отстранение Супрун: кто и как может отменить решение суда?
      Юрій Бутусов 465
      Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      сьогодні , 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      Марта Вересюк 1778
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук