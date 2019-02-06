Ryanair и Wizz Air изменили стоимость перевозки багажа

Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за перевозку малого багажа весом до 10 килограммов, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади.

Ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро во время оформления при покупке авиабилета, и 10 евро позже. Отныне, согласно сообщениям на официальных страницах компаний, этот сбор составляет 10 и 12 евро.

Читайте также: Что такое лоукост и как сэкономить на билетах

Что касается Wizz Air, то минимальный багажный сбор увеличен с 7 до 9 евро. Поэтому теперь перевозка чемодана до 10 килограммов в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон, а от 12 до 27 евро – в высокий сезон.

Более того, оба лоукоста изменили диапазон цен за оплату приоритетной посадки, которая позволяет брать в салон самолета два предмета ручной клади.

У Ryanair такая услуга теперь стоит от 10 до 12 евро, что на 2 евро больше чем было раньше. В Wizz Air сбор за приоритетную посадку теперь составляет от 5 до 17 евро (раньше было 5-15 евро).

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября 2019 года откроет четыре новых направления из Украины в Германию. Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг.

В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.