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      Ryanair и Wizzair оштрафованы на миллионы евро за их правила багажа

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      Ryanair и Wizzair оштрафованы на миллионы евро за их правила багажа
      Ryanair и Wizzair оштрафованы на миллионы евро за их правила багажа / epravda.com.ua

      Авиаперевозчики Ryanair и Wizzair должны уплатить штраф в размере 3 и 1 миллиона евро за введения новых правил перевозки ручной клади. Такое решение принял итальянский антимонопольный комитет.

      В Итальянском антимонопольном комитете считают, что кладь является важным элементом обслуживания воздушного транспорта и транспортировка должна быть разрешена без дополнительных затрат, пишет Euronews.

      Читайте также: Ryanair и Wizz Air изменили стоимость перевозки багажа

      Ryanair и Wizz Air существенно изменили правила провоза багажа не в пользу пассажиров. Так, пассажирам, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, разрешено бесплатно перевозить только 1 небольшой предмет ручной клади (размером до 40×20×25 сантиметров).

      Итальянский регулятор признал, что эти правила являются неправильной торговой практикой, которая вводит клиентов в заблуждение в вопросе цены билета.

      Отсюда и обман для потребителей, поскольку цена, подлежащая к оплате в конце процесса бронирования, почти всегда выше, чем тариф, представленный в начале процесса,
      – отметили в антимонопольном комитете.

      Регулятор требует, чтобы компании Ryanair и Wizz Air выполнили решение в течение 60 дней.

      К слову, Wizz Air существенно увеличивает количество рейсов в четырех популярных направлениях. В общем перевозчик будет выполнять по 30 рейсов в неделю из и в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Wizz Air авиация Штрафы Ryanair
      Источник: 24 Канал
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