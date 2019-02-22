Ryanair и Wizzair оштрафованы на миллионы евро за их правила багажа

Авиаперевозчики Ryanair и Wizzair должны уплатить штраф в размере 3 и 1 миллиона евро за введения новых правил перевозки ручной клади. Такое решение принял итальянский антимонопольный комитет.

В Итальянском антимонопольном комитете считают, что кладь является важным элементом обслуживания воздушного транспорта и транспортировка должна быть разрешена без дополнительных затрат, пишет Euronews.

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Ryanair и Wizz Air существенно изменили правила провоза багажа не в пользу пассажиров. Так, пассажирам, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, разрешено бесплатно перевозить только 1 небольшой предмет ручной клади (размером до 40×20×25 сантиметров).

Итальянский регулятор признал, что эти правила являются неправильной торговой практикой, которая вводит клиентов в заблуждение в вопросе цены билета.

Отсюда и обман для потребителей, поскольку цена, подлежащая к оплате в конце процесса бронирования, почти всегда выше, чем тариф, представленный в начале процесса,

– отметили в антимонопольном комитете.

Регулятор требует, чтобы компании Ryanair и Wizz Air выполнили решение в течение 60 дней.

К слову, Wizz Air существенно увеличивает количество рейсов в четырех популярных направлениях. В общем перевозчик будет выполнять по 30 рейсов в неделю из и в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого.