Итальянский телеканал публично извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией": видео

На итальянском государственном телеканале RAI1 ведущий назвал Украину "маленькой Россией", мол, это ее "второе название". 29 января ведущий программы L'Eredita признал, что высказывание было некорректным и заверил, что не хотел обидеть Украину.

Ведущий Флавио Инсинна выступил с соответствующим заявлением на телеканале после консультаций посольства с руководством телекомпании. "Нас услышали", – написало посольство Украины в Италии в фейсбуке.

Как это было: "Маленькая Россия": на телевикторине в Италии отметились возмутительным заявлением об Украине

Флавио Инсинна отметил, что ознакомился с письмом украинского посла, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как образы.

В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины,

– сказал ведущий.

Ведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией": видео

Что известно о скандале на итальянском телевидении?

Скандал возник во время телевикторины на государственном телеканале RAI1. Участники должны были понять, что говорится об Украине, добавив слово "маленькая" к "Россия". Участник так и не смог догадаться о чем говорится, поэтому ведущему пришлось объяснять, что это об Украине.



Впоследствии на такое дерзкое заявление отреагировали в посольстве Украины в Италии, заявив, что такие высказывания некорректны и даже оскорбительны.