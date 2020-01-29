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      Итальянский телеканал публично извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией": видео

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      Итальянский телеканал извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией" / Скриншот с видео

      На итальянском государственном телеканале RAI1 ведущий назвал Украину "маленькой Россией", мол, это ее "второе название". 29 января ведущий программы L'Eredita признал, что высказывание было некорректным и заверил, что не хотел обидеть Украину.

      Ведущий Флавио Инсинна выступил с соответствующим заявлением на телеканале после консультаций посольства с руководством телекомпании. "Нас услышали", – написало посольство Украины в Италии в фейсбуке.

      Как это было: "Маленькая Россия": на телевикторине в Италии отметились возмутительным заявлением об Украине

      Флавио Инсинна отметил, что ознакомился с письмом украинского посла, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как образы.

      В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины,
      – сказал ведущий.

      Ведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией": видео

      Что известно о скандале на итальянском телевидении?
      Скандал возник во время телевикторины на государственном телеканале RAI1. Участники должны были понять, что говорится об Украине, добавив слово "маленькая" к "Россия". Участник так и не смог догадаться о чем говорится, поэтому ведущему пришлось объяснять, что это об Украине.

      Впоследствии на такое дерзкое заявление отреагировали в посольстве Украины в Италии, заявив, что такие высказывания некорректны и даже оскорбительны.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: История Журналисты СМИ Новости России Украина – Россия Скандал Новости Украины
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