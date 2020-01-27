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      "Маленькая Россия": на телевикторине в Италии отметились возмутительным заявлением об Украине

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      В Италии Украине называют "маленькой Россией" / Скриншот

      Шоу транслировали на итальянском государственном телеканале RAI1. Во время викторины финалисту задали вопрос: что объединяет слова "звезда", "выпечка", "магазин", "Россия" и "серенада".

      После минуты раздумий участники телепередачи заявил, что это – любовь. Впрочем, ведущий разочаровал участника – угадать правильное слово ему не удалось. Об этом пишет на своей фейсбук-странице Татьяна Чиполла – украинка, проживающая в Италии.

      А вот так о нашем полуострове говорят соседи: Венгерский телеканал назвал Крым российским: видео

      Так, ведущий объяснил, что все 5 слов объединяет слово "маленький".

      Есть две песни под названием "Маленькая звезда" Лучано Лиґабуе и "Маленькая серенада" Клаудио Вилла, небольшая выпечка, маленький магазин и "маленькая Россия". "Маленькая Россия" – это Украина,
      – заявил он.

      Украинка, которая передала эту историю, считает заявления, сделанные в телепередаче, манипулированием общественным мнением.

      "Это происходит на 6 году российской агрессии против Украины и после аннексии Россией Крыма. Это часть гибридной и информационной войны против Украины", – считает она.

      "Маленькая Россия" – так называют в Италии Украину / скриншот с телешоу

      Чиполла также обратилась к украинскому послу в Италии, она требует от него отреагировать на этот вопиющий инцидент.

      Итальянское телевидение "преплюнуло" даже громкие случаи с именитыми СМИ и компаниями, которые называли Крым российским. Они назвали "маленькой Россией" всю Украину. Очевидно, такая трактовка является популярной, если ее должен был понять участник телевикторины.

      Вот как еще унижают украинский суверенитет в мире:

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Медиа
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