"Маленькая Россия": на телевикторине в Италии отметились возмутительным заявлением об Украине
Шоу транслировали на итальянском государственном телеканале RAI1. Во время викторины финалисту задали вопрос: что объединяет слова "звезда", "выпечка", "магазин", "Россия" и "серенада".
После минуты раздумий участники телепередачи заявил, что это – любовь. Впрочем, ведущий разочаровал участника – угадать правильное слово ему не удалось. Об этом пишет на своей фейсбук-странице Татьяна Чиполла – украинка, проживающая в Италии.
А вот так о нашем полуострове говорят соседи: Венгерский телеканал назвал Крым российским: видео
Так, ведущий объяснил, что все 5 слов объединяет слово "маленький".
Есть две песни под названием "Маленькая звезда" Лучано Лиґабуе и "Маленькая серенада" Клаудио Вилла, небольшая выпечка, маленький магазин и "маленькая Россия". "Маленькая Россия" – это Украина,
– заявил он.
Украинка, которая передала эту историю, считает заявления, сделанные в телепередаче, манипулированием общественным мнением.
"Это происходит на 6 году российской агрессии против Украины и после аннексии Россией Крыма. Это часть гибридной и информационной войны против Украины", – считает она.
"Маленькая Россия" – так называют в Италии Украину / скриншот с телешоу
Чиполла также обратилась к украинскому послу в Италии, она требует от него отреагировать на этот вопиющий инцидент.
Итальянское телевидение "преплюнуло" даже громкие случаи с именитыми СМИ и компаниями, которые называли Крым российским. Они назвали "маленькой Россией" всю Украину. Очевидно, такая трактовка является популярной, если ее должен был понять участник телевикторины.
Вот как еще унижают украинский суверенитет в мире:
- Последний громкий скандал произошел с американской компанией Apple. Ее приложение "Погода" с территории РФ начал показывать Крым как российскую территорию. В Apple впоследствии объяснили: изменения в свое приложение "Погода" внесли только для российских пользователей из-за нового закона. Компания также пообещала "глубже взглянуть на политику маркировки "спорных территорий" после скандала.
- Кроме того, в конце ноября 2019 года российским Севастополь назвали в Международном институте стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого находится в Лондоне. Это обнаружили в последнем номере журнала Survival, который выпускает институт.
- Вляпалось и именитое американское издание The New York Times. Там в одном из материалов опубликовали карту Украины без аннексированного полуострова.