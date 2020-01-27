"Маленька Росія": на телевікторині в Італії відзначилися обурливою заявою про Україну

Шоу транслювали на італійському державному телеканалі RAI1. Під час вікторини фіналісту поставили запитання: що об’єднує слова "зірка", "випічка", "магазин", "Росія" та "серенада".

Після хвилини роздумів учасники телепередачі заявив, що це – кохання. Втім, ведучий розчарував учасника – відгадати правильне слово йому не вдалось. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці Тетяна Чіполла – українка, яка проживає в Італії.

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Так, ведучий пояснив, що всі 5 слів об’єднує слово "маленький".

Є дві пісні під назвою "Маленька зірка" Лучано Ліґабуе та "Маленька серенада" Клаудіо Вілла, невеличка випічка, маленький магазин та "маленька Росія". "Маленька Росія" – це Україна,

– заявив він.

Українка, яка переказала цю історію, вважає заяви, зроблені в телепередачі, маніпулюванням громадською думкою.

"Це відбувається на 6 році російської агресії проти України та після анексії Росією Криму. Це частина гібридної та інформаційної війни проти України", – вважає вона.



"Маленька Росія" – так називають в Італії Україну/ скріншот із телешоу

Чіполла також звернулася до українського посла в Італії, вона вимагає у нього відреагувати на цей кричущий інцидент.

Італійське телебачення "перевершило" навіть гучні випадки з іменитими ЗМІ та компаніями, що називали Крим російським. Вони назвали "маленькою Росією" всю Україну. Вочевидь, таке трактування є популярним, якщо його мав збагнути учасник телевікторини.

Ось як ще принижують українську суверенність у світі: