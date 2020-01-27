"Маленька Росія": на телевікторині в Італії відзначилися обурливою заявою про Україну
Шоу транслювали на італійському державному телеканалі RAI1. Під час вікторини фіналісту поставили запитання: що об’єднує слова "зірка", "випічка", "магазин", "Росія" та "серенада".
Після хвилини роздумів учасники телепередачі заявив, що це – кохання. Втім, ведучий розчарував учасника – відгадати правильне слово йому не вдалось. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці Тетяна Чіполла – українка, яка проживає в Італії.
А ось так про наш півострів говорять сусіди: Угорський телеканал назвав Крим російським: відео
Так, ведучий пояснив, що всі 5 слів об’єднує слово "маленький".
Є дві пісні під назвою "Маленька зірка" Лучано Ліґабуе та "Маленька серенада" Клаудіо Вілла, невеличка випічка, маленький магазин та "маленька Росія". "Маленька Росія" – це Україна,
– заявив він.
Українка, яка переказала цю історію, вважає заяви, зроблені в телепередачі, маніпулюванням громадською думкою.
"Це відбувається на 6 році російської агресії проти України та після анексії Росією Криму. Це частина гібридної та інформаційної війни проти України", – вважає вона.
"Маленька Росія" – так називають в Італії Україну/ скріншот із телешоу
Чіполла також звернулася до українського посла в Італії, вона вимагає у нього відреагувати на цей кричущий інцидент.
Італійське телебачення "перевершило" навіть гучні випадки з іменитими ЗМІ та компаніями, що називали Крим російським. Вони назвали "маленькою Росією" всю Україну. Вочевидь, таке трактування є популярним, якщо його мав збагнути учасник телевікторини.
Ось як ще принижують українську суверенність у світі:
- Останній гучний скандал стався з американською компанією Apple. Її додаток "Погода" з території РФ почав показувати Крим як російську територію. В Apple згодом пояснили: зміни у свій додаток "Погода" внесли тільки для російських користувачів через новий закон. Компанія також пообіцяла "глибше поглянути на політику маркування "спірних територій" після скандалу.
- Окрім того, наприкінці листопада 2019 року російським Севастополь назвали у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), штаб-квартира якого розташована у Лондоні. Таку згадку виявили в останньому номері журналу Survival, який випускає інститут.
- В халепу втрапило й імените американське видання The New York Times. Там в одному з матеріалів опублікували карту України без анексованого півострова.