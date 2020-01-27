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      "Маленька Росія": на телевікторині в Італії відзначилися обурливою заявою про Україну

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      В Італії Україну називають "маленькою Росією" / скріншот із телепередачі

      Шоу транслювали на італійському державному телеканалі RAI1. Під час вікторини фіналісту поставили запитання: що об’єднує слова "зірка", "випічка", "магазин", "Росія" та "серенада".

      Після хвилини роздумів учасники телепередачі заявив, що це – кохання. Втім, ведучий розчарував учасника – відгадати правильне слово йому не вдалось. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці Тетяна Чіполла – українка, яка проживає в Італії.

      А ось так про наш півострів говорять сусіди: Угорський телеканал назвав Крим російським: відео

      Так, ведучий пояснив, що всі 5 слів об’єднує слово "маленький".

      Є дві пісні під назвою "Маленька зірка" Лучано Ліґабуе та "Маленька серенада" Клаудіо Вілла, невеличка випічка, маленький магазин та "маленька Росія". "Маленька Росія" – це Україна,
      – заявив він.

      Українка, яка переказала цю історію, вважає заяви, зроблені в телепередачі, маніпулюванням громадською думкою.

      "Це відбувається на 6 році російської агресії проти України та після анексії Росією Криму. Це частина гібридної та інформаційної війни проти України", – вважає вона.


      "Маленька Росія" – так називають в Італії Україну/ скріншот із телешоу

      Чіполла також звернулася до українського посла в Італії, вона вимагає у нього відреагувати на цей кричущий інцидент.

      Італійське телебачення "перевершило" навіть гучні випадки з іменитими ЗМІ та компаніями, що називали Крим російським. Вони назвали "маленькою Росією" всю Україну. Вочевидь, таке трактування є популярним, якщо його мав збагнути учасник телевікторини.

      Ось як ще принижують українську суверенність у світі:

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Медіа
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