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      Італійський телеканал публічно вибачився за те, що назвав Україну "Малою Росією": відео

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      Італійський телеканал вибачився за те, що назвав Україну "Малою Росією" / Скріншот з відео

      На італійському державному телеканалі RAI1 ведучий назвав Україну "маленькою Росією", мовляв, це її "друга назва". 29 січня ведучий програми L'Eredita визнав, що вислів був некоректним і запевнив, що не хотів образити Україну.

      Ведучий Флавіо Інсінна виступив з відповідною заявою на телеканалі після консультацій посольства з керівництвом телекомпанії. "Нас почули", – написало посольство України в Італії у фейсбуці.

      Як це було: "Маленька Росія": на телевікторині в Італії відзначилися обурливою заявою про Україну

      Флавіо Інсінна зазначив, що ознайомився з листом українського Посла, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" стосовно України як образи.

      У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна і я хотів би передати вітання Послу і всьому чудовому народу України,
      – сказав ведучий.

      Ведучий вибачився за те, що назвав Україну "Малою Росією": відео

      Що відомо про скандал на італійському телебаченні? Скандал виник під час телевікторини на державному телеканалі RAI1. Учасники мали зрозуміти, що мовиться про Україну, додавши слово "маленька" до "Росія". Учасник так і не зміг здогадатися про що мовиться, тому ведучому довелося пояснювати, що це про Україну.

      Згодом на таку зухвалу заяву вже відреагували у посольстві України в Італії, заявивши, що такі висловлювання є некоректними і навіть образливими

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Скандал Новини Росії ЗМІ Журналісти Історія
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