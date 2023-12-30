Речь, например, об обрушении фронта и окружении оккупированного Крыма. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил 24 Каналу, что будет определять ход войны в следующем 2024 году.

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В Мурманске горело атомное судно: какие угрозы

В российском Мурманске загорелся контейнеровоз "Севморпуть" с атомным реактором. Он курсирует с 1988 года, уже долгое время на ремонте и вот снова загорелся. Какой риск существует, ведь там работает ядерный реактор? Может ли быть какой-то ядерный взрыв вроде ядерной бомбы?

Как ядерной бомбы – точно нет. Дело в том, что ядерный реактор – это в основном так называемая тепловая сборка из ядерных продуктов. Начинка бывает разная. Задача этой ядерной сборки – разогреваться под определенными условиями, то есть лишнее тепло уходит в основном под воду, вода закипает и турбину крутит уже пар.

Обратите внимание! Атомный контейнеровоз "Севморпуть" – единственное в России ледокольно-транспортное судно, имеющее ядерную энергетическую установку.

На турбине может висеть практически что угодно: от электрогенератора и даже до грибного винта, если это нужно. Все эти вопросы решаются из-за выработки электроэнергии, а дальше электромоторы выполняют какую-то работу. Это малые ядерные реакторы, которые распространены и на атомных подводных лодках, и на подобных кораблях – ледоколах. Такие ядерные сборки иногда могут быть даже в космических аппаратах.

Такая сборка состоит один раз, которая затем заменяется в зависимости от выработки топлива. Этот реактор работает очень долго, может работать почти бесконечно, то есть надо менять только сборку и контролировать эти процессы.

"Севморпуть" действительно старый, естественно подвергался ремонту. Максимум, что может угрожать при взрыве, даже с полным разрушением ядерных сборок – заражение радиоактивным материалом, не более. То есть это не ядерный взрыв в чистом виде. Но иногда зарядка именно отходами или ядерным материалом гораздо опаснее, чем даже ядерный взрыв.

При ядерном взрыве и переходе этой сборки в определенное состояние, максимум на определенное время (40 – 70 лет) может быть радиоактивный фон, но радиоактивного заражения как такового не будет. Вместо этого когда ядерная сборка разрушается, а ядерный материал разбрасывается на определенной территории, то он может фонить сотню тысяч лет. Все зависит от периода полураспада того вещества, которое есть в этой ядерной сборке.

В то же время инцидент, который произошел с этим судном – самовозгорание или поджог. Это важно, хотя это мог быть конечно поджог. Экономика России должна быть под ударом, как и любая экономическая деятельность, направленная на производство или перевозку военной амуниции, ведь непонятно с чем шло это судно. А это работа для российских партизанских отрядов, которые, в частности, могут выполнять боевые задачи.

Украина сбила 5 российских самолетов: как организовали атаку

Россияне говорят якобы сбили F-16 и отрицают, что мы сбили их два последних самолета. В попытках доказать они даже начали публиковать фото. Правда, старые, на которых нет снега и все зеленое, но россиян это не волнует.

В этом году показательной была атака ПВОшников: зенитно-ракетный комплекс С-300 Никопольского зенитно-ракетного полка отработал в районе Авдеевки.

Где-то весной этого года российские самолеты решили тогда бомбить Авдеевку, сбрасывали управляемые авиабомбы, в основном на Енакиево. Доходили до Енакиево, сбрасывали КАБы и уходили. И поймать их было невозможно – как только мы начинали разворачиваться, российские радиотехнические службы и локаторы самолетов видели развернутый комплекс и прекращали атаку. То есть на радиус поражения не выходили. Средний радиус поражения С-300 - около 70 километров.

Наши выполнили атаку, которая называется – ракетная засада, то есть разворачивается комплекс, но локатор не включается. В такой засаде можно просидеть день или месяц, но это стоит того, потому что россияне понимают, что, допустим, ничего не включено и не подтянуто ближе к линии фронта. Они рисуют определенный рубеж сброса и просто не подходят ближе к нему.

Наши бойцы подождали, пока россияне подойдут и войдут в зону поражения. Когда борт уже в зоне поражения, включается зенитно-ракетный комплекс – через несколько секунд запускается, идет ракета и сбили Су-34. С-300 – это старая советская система, ей уже 50 лет, так сказать – бабушка этого вида войск.

В таком же режиме Patriot отработал, по-моему, 13 мая этого года по пяти бортам одновременно. Были сбиты Су-34, Су-35, два Ми-8 – постановщики помех РЭБ и один борт Ми-8 поисково-спасательной службы над Клинцами. В той же ракетной засаде наши находились несколько дней, перехватили самолеты и отминусовали.

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Скорее всего, такая же работа была и в этот раз. То есть Patriot или SAMP/T, или С-300, в зависимости от дальности в режиме такой ракетной засады поймали россиян. Они в последнее время начали, скажем так, хамить, понимая, что зенитно-ракетный комплекс может стоять на определенной дальности и на включении по крайней мере отминусовать россиян.

Россияне долго пробовали, так сказать – щупали, постоянно подходили ближе, и в конце концов мы их поймали, когда они не успели убежать. Три борта Су-34 отминусовали одним ударом, и дальше Су-30 и Су-34 еще в других местах. Поэтому 5 бортов за неделю – это достаточно серьезный показатель.

Более того, бортов такого класса у россиян немного, там до сотни одного и до сотни другого. Кроме того, часть из них мы уже повредили. Сейчас некоторые из них находятся на ремонте или уничтожены. В частности, было уничтожено несколько десятков этих бортов.



Место катапультирования одного из пилотов сбитого самолета / Российские телеграм-каналы

Так что для россиян это достаточно серьезная проблема и потеря. Они придумывают любой информационный бред. Почему? Потому что F-16 не подходили бы для удара на радиус поражения. Допустим, если бы они даже были, то теоретически это возможно, что зашли F-16, отработали, ушли, но они не подходили бы на дальность удара. То есть не заходили бы в зону поражения, а работали бы на больших дальностях.

Это касается и других самолетов, которые теоретически могли также быть в нашем небе, те же самые F-35, F-22 – эти вообще невидимы. Поэтому для россиян сейчас мы немного больше информации подкинем: летный состав, который обучается на F-16 – мог переучиться на F-35. В основном, это пара недель – 3 – 4 лишних смены и уже могли бы выполнять задачи и на этом самолете.

Следовательно, если россияне уже "валят" F-16, то пусть лучше "валят" сразу F-35. Имею в виду в своих снах или в своих сказках, что там уже размениваться? F-16 все-таки самолет, которому 10 лет, а F-35 новый самолет, уж пусть этим занимаются в конце концов.

Что происходит в Марьинке

Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину якобы российские войска уже полностью захватили Марьинку. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун опроверг эту информацию, отметив, что бои продолжаются. Зачем россияне позорятся, заявляя об очередных "победах"?

Это проблема с информационным потоком, они рассчитывали на захват Авдеевки и понемногу "подогревали" российское общество. Оккупанты должны были "захватить" Авдеевку к Рождеству и Новому году – положить под елку хоть какой-то "положительный момент". Сейчас они прекрасно понимают, что Авдеевка выстоит до продолжения нашего наступления уже в следующем году, поэтому нашли немного другой способ.

То, что можно подтвердить – россияне не захватили город, а полностью его уничтожили. За несколько месяцев постоянных авиационных и артиллерийских ударов россияне уничтожили этот город до нуля. И в целом удержаться там сейчас очень сложно.

Мы удерживаем позиции на западе Марьинки. Там есть высоты, несколько позиций от зверинца до храма. По состоянию на сейчас (25 декабря – 24 Канал) мы еще можем контролировать западную часть Марьинки путем постоянного контакта. А с помощью артиллерии можем контролировать весь город, вплоть до Александровки – батареи, которые стоят на высотах, туда достают. Кроме того, это стандартная старая советская артиллерия 122-го и 155-миллиметрового калибра.

В то же время россиянам надо что-то подать, забросить какой-то положительный момент своим и нагадить нам как обычно.

О проблемах России с яйцами и на поле боя

Александр Лукашенко приехал к Путину. Ничего нового они не обсудили, но Путин попросил у Лукашенко передать яйца из Беларуси. Как так у "сверхдержавы" есть проблемы с яйцами?

У россиян уже начинаются серьезные проблемы из-за санкций, которые не дали им получить достаточное количество кормов для этой отрасли. Корм идет из-за рубежа, ведь россияне до сих пор не научились изготавливать его в нужном количестве и качестве – с определенными добавками, чтобы бройлеры росли не месяцы, а недели. Соответственно есть проблемы с яйцами.

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Однако у россиян есть другая проблема, которую они понимают и пытаются решить путем остановки наступательных действий украинской армии, как бы парадоксально это ни звучало. Дело в том, что на левом берегу готовятся плацдармы под наступление. Вопрос в том, когда придет авиация и достаточное количество сил и средств.

Впрочем, продолжается развертывание подготовки к наступательной операции, а россиянам не могут противодействовать. Дело в том, что "плечо" поставки военной амуниции на левый берег – 700 километров от Ростова или 400 километров от Тамани, а это очень далеко, почти нереально. Поэтому они понимают: как только мы получим достаточное количество сил и средств – мы начнем форсировать Днепр и двигаться в сторону Крыма, а противопоставить им – нечего.

Поэтому сейчас россияне пытаются остановить подготовку к наступательным действиям. Подготовка предусматривает передачу нам серьезного количества военной амуниции. Чтобы остановить, россияне заявляют о предложениях "мирных переговоров", то есть аннексию наших территорий.

Это было уже неоднократно и направлено не на Украину или Россию, а на наших партнеров. Это информационный поток к нашим союзникам, которые якобы должны задуматься – "а вдруг россияне остановятся?".

Кроме того, россиянам надо остановиться, чтобы накопить достаточное количество сил и средств к продолжению нашего весеннего наступления. Однако это количество сил и средств даже за полгода не накопить.

Тем более, выполняя боевые задачи. Следовательно, им надо остановиться и сосредоточиться на пополнении складов, потому что сейчас они работают "с колес" – все, что произвели – сразу используют. Поэтому посыл к якобы мирным переговорам имеет разностороннюю задачу.

"В следующем году Крым могут полностью окружить"

Сообщалось, что журналисты The New York Times, которые писали о мирных переговорах между Украиной и Россией, были завербованными российскими агентами. Свидетельствует ли это, что переговоры очень нужны Кремлю, потому что дела идут очень плохо?

Да, трубы горят, поэтому и звенят. В этом все россияне. Они прекрасно понимают, что когда у нас появится авиация, то у них может "посыпаться" не только Херсонское направление, но и Запорожское. Здесь есть эффект домино: если упадет один фронт, то он обязательно потянет за собой другой.

Этот как минимум информационный поток связан с сухопутным коридором, который они пытаются наладить для обеспечения Крыма, потому что они прекрасно понимают, что будет уничтожен Керченский мост. Глава СБУ Василий Малюк это сказал и он это сделает – доберется до этого моста уже третий раз.

В следующем году Крым может попасть в полное оперативное окружение. Тогда репутационные потери, связанные даже с просто переходом Крыма в окружение еще и перед выборами, – станут для россиян катастрофой. Информационно из проблемы, когда вместо поддержки Путина из Крыма будут лететь проклятия в его сторону и в сторону Москвы, – они не выйдут.

Здесь мы россиян взяли за те продукты, которые Путин просит у Александра Лукашенко. В этом у них проблема и мы их точно не отпустим. У нас впереди несколько месяцев, когда можно решить эти вопросы и оставить этих товарищей "петь высокими голосами".

Что будет определять ситуацию на поле боя в 2024 году

Рассмотрим самый оптимистичный вариант, при котором Украина получит самолеты F-16, ракеты дальностью 300 километров, которыми сможет достичь Крымского моста. Истребители помогут успешно осуществить контрнаступательные действия, Херсонское, Запорожское направление "посыплется". Это станет большой победой в 2024 году.

Все это легко сказать, но не сделать. Вы примерно описали стратегический план. Так оно и будет по крайней мере в планах, но все это очень сложно реализовать, даже имея F-16 и 300-километровые ракеты. Почему? Потому что пока не знаем достаточного количества этих ракет и самолетов. Даже та информация, которая есть в свободном доступе, не дает нам больших надежд говорить о том, что будет достаточное количество этих двух средств.

Нам уже дали несколько десятков ракет ATACMS. Что они сделали? Показали эффективность американского оружия – это однозначно. Но они не решили всех проблем. Например, разорвать логистические пути поставки российской военной амуниции на фронт может только соответствующее количество этих ракет.

Речь идет не о десятках, а о сотнях или даже тысячах. Нужно примерно полторы тысячи ракет, чтобы можно было контролировать всю логистику врага.

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Украине также нужны 300-километровые ракеты, а их не так много. В партию, которую сейчас США будут снимать с дежурства и заменять другой, приблизительно 500 ракет. Они не выполнят задачи по освобождению Крыма и его полной зачистке в 2024 году. Этих средств нужно больше.

Авиация поможет, но опять-таки вопрос в количестве. В начале следующего года мы можем иметь 40 – 60 бортов. Пусть хотя бы будут выполнять боевые задания. Этого все равно не хватит, чтобы контролировать и полностью зачистить Крым. Для этих самолетов еще есть другие задачи, в частности противовоздушная оборона и два других направления – Запорожское и особенно Донецкое.

Так что вариант, который вы озвучили, возможен, его прорабатывают, но все будет зависеть даже не от поставок, политических решений, а от количества этой военной продукции.

Также нужно вооружение к F-16. Потому что что такое эти самолеты? Двигатель, два полукрыла, пилот и пушка. То есть, сам по себе истребитель – это пушка, которая летит. Для того чтобы она стала серьезным оружием, нужно достаточное количество средств поражения. F-16 может нести более 100 различных модификаций вооружения.



Истребитель F-16 / Getty Images

Но вопрос в том, что нам дадут и в каком количестве. Такой подход очень важен и именно на номенклатуре следует делать акцент. В 2023 году из-за нехватки нужного количества военной амуниции мы не смогли выполнить максимальный план, который приняли летом.

Где будут базироваться западные истребители

Путин недавно говорил о том, что будут бомбить аэродромы НАТО, если эти самолеты будут взлетать и выполнять боевые задачи в Украине. Есть видеоролик, который показывает, что Eurofighter Typhoon подлетали к нашей территории, потом выключали транспондер и исчезали. А вдруг действительно эти самолеты с нашими или нет пилотами поднимались, залетали на нашу территорию, отключали эти транспондеры. А дальше – докажи, что они выполняли боевые задачи.

Никто ничего доказывать не будет. Скорее всего, выполняли. Некоторые по меньшей мере несколько пусков ракет. Особенно, HARM. Когда HARM заходит практически под управлением летчика, понятно, что это работает либо какой-то из европейских самолетов, либо модернизированный под вооружение НАТО МиГ-29.

Тоже такие самолеты есть. В свое время модернизацию проводили израильские фирмы. Они нам не дали возможности их в прошлом году получить. Возможно, сейчас уже или мы эту возможность получили, или сами модернизировали наши самолеты.

Заметим, что это лишь предположение.

А все эти голословные заявления – на них нет смысла обращать внимание. Дело в том, что самолеты 100% будут залетать в Европу и там будут садиться на выполнение определенных технических работ.

Обслуживание самолета обязательно должно проводиться на авиазаводах, которые его выпускают. То есть там есть определенные работы по замене узлов частей самолета на новые, которые проводятся только на заводах. Заводы в Европе, у нас завода не будет.

Здесь и так понятно, что те самолеты, которые нам будут передавать, точно будут взлетать и садиться в Европе до выполнения боевой задачи и после. Россиянин, который об этом говорит, просто не понимает определенных технологических моментов, связанных с обслуживанием авиационной техники.

Не пропаганда: что побуждает россиян идти убивать украинцев

Отравили российского пропагандиста Антона Красовского, который говорил совершенно ужасные вещи. Это те люди, к которым, мне кажется, добраться значительно легче, чем к политикам или военным. Вряд ли у них бронированные автомобили, десяток людей охраны. Они это понимают и понимают, что после Ильи Кивы, Красовского может быть Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и другие.

Все-таки россияне выполняют боевые задачи на линии столкновения, заходят в Украину не из-за слов Скабеевой или еще кого-то. У них сейчас прямая меркантильная составляющая. То есть так называемое финансовое удовлетворение – денежное содержание, которое предлагается наемникам – этим террористам.

Это террор в чистом виде, тем более оплачиваемый. Это государство – спонсор терроризма в чистом виде, поскольку ставятся геноцидные задачи – захват территории, убийство целой нации.

Возможно, раньше, несколько лет или более десятка лет назад, россиян этот телевизор побуждал на выполнение таких террористических задач. Но сейчас – нет. Сейчас только прямая финансовая зависимость. Или министерство финансов "отминусовать" надо, чтобы прекратить этот поток россиян. А еще лучше – обесценить российский рубль, чтобы он ничего не стоил и на него ничего нельзя было купить.

Вот это, возможно, сможет остановить. А "говорильня" уже никого не побуждает и никого не остановит. Выключите сейчас российский телевизор и если все российские пропагандисты вдруг выйдут на работу и по дороге забудут как дышать и умрут, ничего не изменится.

Россияне знают, где военкоматы, знают, сколько им будут платить. Эти террористы выстроятся в очереди в военкоматы и здесь уже телевизор не нужен. Если это наша работа, то надо перенаправить сейчас силы и средства для уничтожения таких непосредственных участников боевых действий. То есть – это руководство российской армии. Это, допустим, какие-то экономические моменты. Вот это оптимально, а говорящие головы уже никого не интересуют.