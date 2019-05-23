Итоги работы Верховной Рады за последние 5 лет

21 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Народные депутаты ВРУ восьмого созыва успели за эти пять лет запомниться как негативом, так и положительными решениями. Журналисты 24 канала напоминают, что приняли нардепы за эти пять лет.

Последний состав ВРУ пришел на волне Майдана, когда Российская Федерация оккупировала украинские территории. В 2014 году парламент обновился более чем на половину.

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Но этот созыв, как и предыдущее, тоже распускают досрочно. Мол, неэффективно работают. Так ли это?

"Я бы сказала, что он был чуть менее профессиональный, чем предыдущий созыв, потому что в нем было много новых людей. Но с другой стороны это давало возможность каким-то образом совсем по-другому формировать видение, вести договоренности", – отметила глава Совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко.

Количество законопроектов. За 5 лет работы нардепы приняли более тысячи законопроектов.

Негатив:

В частности, много критики нардепы получили из-за внедрения электронного декларирования для общественных активистов, которые пристально следят за действиями каждого чиновника и выявляют казнокрадов. Не выполнили и много предвыборных обещаний 2014 года. Не отменили депутатскую неприкосновенность, не прописали процедуру импичмента президента. Но самое главное – так и не дожали избирательную реформу. Законопроект об избирательном кодексе завис между первым и вторым чтением. А должен уничтожить мажоритарку на парламентских выборах, вместо этого ввести открытые списки с региональными округами. Нерешенной проблемой осталась и реформа парламента.

Позитив:

Евроинтеграция.

Начали с евроинтеграционных, благодаря которым Украина подписала соглашение с ЕС и получила безвиз. Нардепы закрепили в Конституции вектор Украины на Евросоюз и НАТО.

Реформы. Этот парламент заложил начало многих реформ. В частности:

децентрализации образовательной медицинской пенсионной судебной.

Хотя не все оказались эффективными.

Декоммунизация. Парламент провел масштабную декоммунизацию.

Коррупция.

Впервые чиновники всех ступеней начали декларировать свое имущество. Что стало основанием для сотен дел в антикоррупционных органах. В парламент пачками заходили представления от генерального прокурора о снятии неприкосновенности с народных депутатов, подозреваемых в незаконном обогащении. С большим сопротивлением нардепы дожали закон об Антикоррупционном суде, которым фактически завершили антикоррупционную реформу. Остался только один нерешенный вопрос в антикоррупционной сфере – Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса "о незаконном обогащении". И большинство дел антикоррупционных органов остановились.

Национальная безопасность. Из-за российской агрессии, много внимания уделили национальной безопасности.

В частности, принят закон о Национальной безопасности, который должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. В нем впервые назвали Российскую Федерацию агрессором. И впервые за время независимости ввели военное положение. Но только в регионах, граничащих с Россией и Приднестровьем. Нардепы прекратили действие договора о дружбе с Российской Федерацией, который действовал 20 лет.

Религия и безопасность. Разорвали и религиозные отношения с агрессором. После совместного обращения Верховной Рады, Президента и архиереев Украинская православная церковь наконец получила автокефалию.

Язык. В последний момент утвердили украинский язык, как государственный.

Евроавто. А после многочисленных пикетов водителям разрешили легализовать свои автомобили на еврономерах. Хотя те остались недовольны, потому что растаможка старых "евроблях" все равно стоит дорого.