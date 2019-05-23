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      Итоги работы Верховной Рады за последние 5 лет

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      21 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Народные депутаты ВРУ восьмого созыва успели за эти пять лет запомниться как негативом, так и положительными решениями. Журналисты 24 канала напоминают, что приняли нардепы за эти пять лет.

      Последний состав ВРУ пришел на волне Майдана, когда Российская Федерация оккупировала украинские территории. В 2014 году парламент обновился более чем на половину.

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      Но этот созыв, как и предыдущее, тоже распускают досрочно. Мол, неэффективно работают. Так ли это?

      "Я бы сказала, что он был чуть менее профессиональный, чем предыдущий созыв, потому что в нем было много новых людей. Но с другой стороны это давало возможность каким-то образом совсем по-другому формировать видение, вести договоренности", – отметила глава Совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко.

      Количество законопроектов. За 5 лет работы нардепы приняли более тысячи законопроектов.

      Негатив:

      1. В частности, много критики нардепы получили из-за внедрения электронного декларирования для общественных активистов, которые пристально следят за действиями каждого чиновника и выявляют казнокрадов.
      2. Не выполнили и много предвыборных обещаний 2014 года. Не отменили депутатскую неприкосновенность, не прописали процедуру импичмента президента. Но самое главное – так и не дожали избирательную реформу. Законопроект об избирательном кодексе завис между первым и вторым чтением. А должен уничтожить мажоритарку на парламентских выборах, вместо этого ввести открытые списки с региональными округами.
      3. Нерешенной проблемой осталась и реформа парламента.

      Позитив:

      Евроинтеграция.

      1. Начали с евроинтеграционных, благодаря которым Украина подписала соглашение с ЕС и получила безвиз.
      2. Нардепы закрепили в Конституции вектор Украины на Евросоюз и НАТО.

      Реформы. Этот парламент заложил начало многих реформ. В частности:

      1. децентрализации
      2. образовательной
      3. медицинской
      4. пенсионной
      5. судебной.

      Хотя не все оказались эффективными.

      Декоммунизация. Парламент провел масштабную декоммунизацию.

      Коррупция.

      1. Впервые чиновники всех ступеней начали декларировать свое имущество. Что стало основанием для сотен дел в антикоррупционных органах.
      2. В парламент пачками заходили представления от генерального прокурора о снятии неприкосновенности с народных депутатов, подозреваемых в незаконном обогащении.
      3. С большим сопротивлением нардепы дожали закон об Антикоррупционном суде, которым фактически завершили антикоррупционную реформу.
      4. Остался только один нерешенный вопрос в антикоррупционной сфере – Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса "о незаконном обогащении". И большинство дел антикоррупционных органов остановились.

      Национальная безопасность. Из-за российской агрессии, много внимания уделили национальной безопасности.

      1. В частности, принят закон о Национальной безопасности, который должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.
      2. В нем впервые назвали Российскую Федерацию агрессором.
      3. И впервые за время независимости ввели военное положение. Но только в регионах, граничащих с Россией и Приднестровьем.
      4. Нардепы прекратили действие договора о дружбе с Российской Федерацией, который действовал 20 лет.

      Религия и безопасность. Разорвали и религиозные отношения с агрессором. После совместного обращения Верховной Рады, Президента и архиереев Украинская православная церковь наконец получила автокефалию.

      Язык. В последний момент утвердили украинский язык, как государственный.

      Евроавто. А после многочисленных пикетов водителям разрешили легализовать свои автомобили на еврономерах. Хотя те остались недовольны, потому что растаможка старых "евроблях" все равно стоит дорого.

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      23 мая
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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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