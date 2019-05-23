Підсумки роботи Верховної Ради за останні 5 років

21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори. Народні депутати ВРУ восьмого скликання встигли за ці п'ять років запам'ятатися як негативом, так і позитивними рішеннями. Журналісти 24 каналу нагадують, що ухвалили нардепи за ці п'ять років.

Останній склад ВРУ прийшлов на хвилі Майдану, коли Російська Федерація окупувала українські території. У 2014 році парламент оновився більш ніж на половину.

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Але це скликання, як і попереднє, теж розпускають достроково. Мовляв, неефективно працюють. Чи це так?

"Я би сказала, що він був трохи менш професійний, ніж попереднє скликання, тому що в ньому було багато нових людей. Але з іншого боку це давало можливість якимось чином зовсім по-іншому формувати бачення, вести домовленності", – зазначила голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко.

Кількість законопроектів. За 5 років роботи нардепи ухвалили понад тисячу законопроектів.

Негатив:

Зокрема, багато критики нардепи отримали через запровадження електронного декларування для громадських активістів, які пильно слідкують за діями кожного чиновника і виявляють казнокрадів. Не виконали і багато передвиборчих обіцянок 2014 року. Не скасували депутатську недоторканність, не прописали процедуру імпічменту президенту. Та найголовніше – так і не дотиснули виборчу реформу. Законопроект про виборчий кодекс завис між першим і другим читанням. А мав би знищити мажоритарку на парламентських виборах, натомість запровадити відкриті списки з регіональними округами. Невирішеною проблемою залишилася і реформа парламенту.

Позитив:

Євроінтеграція.

Почали з євроінтеграційних, завдяки яким Україна підписала Угоду з ЄС та отримала безвіз. Нардепи закріпили у Конституції вектор України на Євросоюз та НАТО.

Реформи. Цей парламент заклав початок багатьох реформ. Зокрема:

децентралізації освітньої медичної пенсійної судової.

Хоча не всі виявилися ефективними.

Декомунізація. Парламент провів масштабну декомунізацію.

Корупція.

Вперше чиновники усіх щаблів почали декларувати своє майно. Що стало підставою для сотень справ в антикорупційних органах. В парламент пачками заходили подання від генерального прокурора про зняття недоторканності з народних депутатів, яких підозрювали у незаконному збагаченні. З великим спротивом нардепи дотиснули закон про Антикорупційний суд, яким фактично завершили антикорупційну реформу. Залишилося лише одне невирішене питання в антикорупційній сфері – Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу "про незаконне збагачення". І більшість справ антикорупційних органів зупинилися.

Національна безпека. Через російську агресію, багато уваги приділило національній безпеці.

Зокрема, ухвалили закон про Національну безпеку, який має наблизити українське військо до стандартів НАТО. В ньому вперше назвали Російську Федерацію – агресором. І вперше за часи незалежності запровадили воєнний стан. Але лише в тих регіонах, які межують з Росією та Придністров'ям. Нардепи припинили дію договору про дружбу з Російською Федерацією, який діяв 20 років.

Релігія та безпека. Розірвали і релігійні стосунки з агресором. Після спільного звернення Верховної Ради, Президента та архієреїв українська православна церква нарешті отримала автокефалію.

Мова. В останній момент затвердили українську мову, як державну.

Євроавто. А після численних пікетів водіям дозволили легалізувати свої авто на єврономерах. Хоча ті залишилися незадоволеними, бо розмитнення старих "євроблях" все одно кошутє дорого.