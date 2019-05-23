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      Підсумки роботи Верховної Ради за останні 5 років

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      21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори. Народні депутати ВРУ восьмого скликання встигли за ці п'ять років запам'ятатися як негативом, так і позитивними рішеннями. Журналісти 24 каналу нагадують, що ухвалили нардепи за ці п'ять років.

      Останній склад ВРУ прийшлов на хвилі Майдану, коли Російська Федерація окупувала українські території. У 2014 році парламент оновився більш ніж на половину. 

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      Але це скликання, як і попереднє, теж розпускають достроково. Мовляв, неефективно працюють. Чи це так?

      "Я би сказала, що він був трохи менш професійний, ніж попереднє скликання, тому що в ньому було багато нових людей. Але з іншого боку це давало можливість якимось чином зовсім по-іншому формувати бачення, вести домовленності", – зазначила голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко.

      Кількість законопроектів. За 5 років роботи нардепи ухвалили понад тисячу законопроектів.

      Негатив:

      1. Зокрема, багато критики нардепи отримали через запровадження електронного декларування для громадських активістів, які пильно слідкують за діями кожного чиновника і виявляють казнокрадів.
      2. Не виконали і багато передвиборчих обіцянок 2014 року. Не скасували депутатську недоторканність, не прописали процедуру імпічменту президенту. Та найголовніше – так і не дотиснули виборчу реформу. Законопроект про виборчий кодекс завис між першим і другим читанням. А мав би знищити мажоритарку на парламентських виборах, натомість запровадити відкриті списки з регіональними округами.
      3. Невирішеною проблемою залишилася і реформа парламенту.

      Позитив:

      Євроінтеграція.

      1. Почали з євроінтеграційних, завдяки яким Україна підписала Угоду з ЄС та отримала безвіз.
      2. Нардепи закріпили у Конституції вектор України на Євросоюз та НАТО.

      Реформи. Цей парламент заклав початок багатьох реформ. Зокрема:

      1. децентралізації
      2. освітньої
      3. медичної
      4. пенсійної
      5. судової.

      Хоча не всі виявилися ефективними.

      Декомунізація. Парламент провів масштабну декомунізацію. 

      Корупція.

      1. Вперше чиновники усіх щаблів почали декларувати своє майно. Що стало підставою для сотень справ в антикорупційних органах.
      2. В парламент пачками заходили подання від генерального прокурора про зняття недоторканності з народних депутатів, яких підозрювали у незаконному збагаченні.
      3. З великим спротивом нардепи дотиснули закон про Антикорупційний суд, яким фактично завершили антикорупційну реформу.
      4. Залишилося лише одне невирішене питання в антикорупційній сфері – Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу "про незаконне збагачення". І більшість справ антикорупційних органів зупинилися.

      Національна безпека. Через російську агресію, багато уваги приділило національній безпеці.

      1. Зокрема, ухвалили закон про Національну безпеку, який має наблизити українське військо до стандартів НАТО.
      2. В ньому вперше назвали Російську Федерацію – агресором.
      3. І вперше за часи незалежності запровадили воєнний стан. Але лише в тих регіонах, які межують з Росією та Придністров'ям.
      4. Нардепи припинили дію договору про дружбу з Російською Федерацією, який діяв 20 років.

      Релігія та безпека. Розірвали і релігійні стосунки з агресором. Після спільного звернення Верховної Ради, Президента та архієреїв українська православна церква нарешті отримала автокефалію. 

      Мова. В останній момент затвердили українську мову, як державну.

      Євроавто. А після численних пікетів водіям дозволили легалізувати свої авто на єврономерах. Хоча ті залишилися незадоволеними, бо розмитнення старих "євроблях" все одно кошутє дорого. 

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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