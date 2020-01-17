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      Итоги скандала вокруг Гончарука

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      Гончарук после заявления об отставке выступил перед парламентом / pravda.com.ua

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке с должности и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства рассмотрит это заявление, но последнее слово за Верховной Радой.

      Вся страна видела, что первыми тему записей подхватили депутаты из группы Коломойского. Они громче всех требовали отставки Гончарука.

      Обратите внимание: Заявление Гончарука об отставке: эксперт описал сценарий развития событий

      Стоит Коломойский за публикацией записей или нет, еще предстоит узнать. Но именно он пытался поиметь с них по-максимуму. Ведь, если бы Гончарука удалось сбить, это бы на неопределенное время затормозило программу с МВФ для получения денег надо заключить меморандум, одним из подписантов которого является легитимный премьер-министр.

      А, подорвав программу с МВФ, Коломойский добился бы того, что автоматом отпала бы необходимость принимать закон, который запрещает возврат "Приватбанка" прошлому владельцу.

      В итоге, Коломойский добился противоположного результата. От него шарахаются на Банковой, считают интриганом, который ради "Приватбанка" готов утопить не только Гончарука, но и Зеленского. Понятно, что Зеленский даже если бы и хотел снять Гончарука, то не стал бы этого делать под давлением Коломойского. Короче, тот опять сам себя обхитрил.

      К теме: Гончарук объяснил, почему избегает вопросов о резонансной прослушке с его участием

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Публикации Статьи Сергей Лещенко - новости Игорь Коломойский МВФ Транш МВФ
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