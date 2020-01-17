Заявление Гончарука об отставке: эксперт описал сценарий развития событий

За отставку Гончарука в Верховной Раде могут проголосовать. Но назначение нового премьера парламентарии не поддержат.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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За отставку не сложно проголосовать: поддержит Родина, Опоплатформа – За жизнь. А будут ли голоса за нового кандидата? Во фракции Слуга народа есть крыло, которое поддерживает Гончарука. В любом случае они не проголосуют за другую кандидатуру. В результате Гончарук станет исполняющим обязанности,

– отмечает Андрей Вигиринский.

По мнению политолога, сценарий может быть таким: Гончарук в отставку не уйдет. Впрочем, есть вариант, что уволятся министры, которые непосредственно принимали участие в совещании по Гончаруку, запись которого обнародована. Возможно, это коснется и министров, отвечающих за социальную сферу.

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По словам Вигиринского, к Гончаруку вопросы могут возникнуть по итогам работы, результаты которой можно реально почувствовать.

В то же время эксперт отмечает: Гончарук должен был подать заявление об отставке председателю Верховной Рады, а не президенту Зеленскому.

Что известно о возможной отставке Гончарука

Утром 17 января на своей фейсбук-странице Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. В Офисе Президента сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения по поводу нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – говорится в заметке премьера.

Заявлению об отставке предшествовала публикация в сети аудиозаписи так называемой прослушки Гончарука. На нем несколько человек обсуждают подготовку доклада Зеленскому об экономической политике, причинах и последствиях укрепления гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записи говорит о "примитивных" представлениях президента об экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Процедура отставки премьера: как она происходит и почему это важно

В Украине, согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада Украины. Поэтому Алексей Гончарук попал под шквал критики, якобы из-за "неправильную" подачу заявления об отставке.

Как пояснил сам премьер-министр, он написал заявление на имя председателя Верховной Рады Украины, но дал его президенту. Таким образом он хочет продемонстрировать свое доверие главе государства. Вероятно, из-за записей из Кабмина, которые попали в сеть. На них премьер, в частности, обсуждал президента.

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