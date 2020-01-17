Заява Гончарука про відставку: експерт описав сценарій розвитку подій

За відставку Гончарука у Верховній Раді можуть проголосувати. Але призначення нового прем’єра парламентарі не підтримають.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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За відставку не складно проголосувати: підтримає Батьківщина, Опоплатформа – За життя. А чи будуть голоси за нового кандидата? У фракції Слуга народу є крило, яке підтримує Гончарука. У будь-якому випадку вони не проголосують за іншу кандидатуру. У результаті Гончарук стане виконуючим обов’язки,

– наголошує Андрій Вігірінський.

На переконання політолога, сценарій може бути таким: Гончарук у відставку не піде. Втім, є варіант, що звільняться міністри, які безпосередньо брали участь у нараді з Гончаруком, запис якої оприлюднений. Можливо, це торкнеться й міністрів, які відповідають за соціальну сферу.

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За словами Вігірінського, до Гончарука питання можуть виникнути за підсумками роботи, результати якої можна реально відчути.

Водночас експерт наголошує: Гончарук повинен був подати заяву про відставку голові Верховної Ради, а не президенту Зеленському.

Що відомо про ймовірну відставку Гончарука

Вранці 17 січня на своїй фейсбук-сторінці Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що Зеленський розгляне заяву Гончарука про відставку.

"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", – мовиться у дописі прем'єра.

Заяві про відставку передувала публікація в мережі аудіозапису так званої прослушки Гончарука. На ньому кілька людей обговорюють підготовку доповіді Зеленському про економічну політику, причини і наслідки зміцнення гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, на записі говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається і чому це важливо

В Україні, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада України. Тому Олексій Гончарук потрапив під шквал критики, буцімто через "неправильну" подачу заяви про відставку.

Як пояснив сам прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради України, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу. На них прем'єр, зокрема, обговорював президента.

Гончарук прокоментував свою відставку: ВІдео