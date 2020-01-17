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      Заява Гончарука про відставку: експерт описав сценарій розвитку подій

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      Гончарук написав заяву про відставку / Пресслужба Кабінету міністрів

      За відставку Гончарука у Верховній Раді можуть проголосувати. Але призначення нового прем’єра парламентарі не підтримають.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Увага: Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра

      За відставку не складно проголосувати: підтримає Батьківщина, Опоплатформа – За життя. А чи будуть голоси за нового кандидата? У фракції Слуга народу є крило, яке підтримує Гончарука. У будь-якому випадку вони не проголосують за іншу кандидатуру. У результаті Гончарук стане виконуючим обов’язки,
      – наголошує Андрій Вігірінський.

      На переконання політолога, сценарій може бути таким: Гончарук у відставку не піде. Втім, є варіант, що звільняться міністри, які безпосередньо брали участь у нараді з Гончаруком, запис якої оприлюднений. Можливо, це торкнеться й міністрів, які відповідають за соціальну сферу.

      Читайте також: Зеленський зобов'язав правоохоронців за 2 тижні встановити, хто злив прослушку Гончарука

      За словами Вігірінського, до Гончарука питання можуть виникнути за підсумками роботи, результати якої можна реально відчути. 

      Водночас експерт наголошує: Гончарук повинен був подати заяву про відставку голові Верховної Ради, а не президенту Зеленському.

      Що відомо про ймовірну відставку Гончарука

      Вранці 17 січня на своїй фейсбук-сторінці Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що Зеленський розгляне заяву Гончарука про відставку.

      "Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", – мовиться у дописі прем'єра.

      Заяві про відставку передувала публікація в мережі аудіозапису так званої прослушки Гончарука. На ньому кілька людей обговорюють підготовку доповіді Зеленському про економічну політику, причини і наслідки зміцнення гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, на записі говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

      Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається і чому це важливо

      В Україні, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада України. Тому Олексій Гончарук потрапив під шквал критики, буцімто через "неправильну" подачу заяви про відставку.

      Як пояснив сам прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради України, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу. На них прем'єр, зокрема, обговорював президента.

      Гончарук прокоментував свою відставку: ВІдео 

       

       

       

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      Теги: Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Новини політики Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Володимир Зеленський Тимофій Милованов
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