Вместе победим, – в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации по всем направлениям

В Генштабе ВСУ обнародовали новейшую информацию о ситуации по всем направлениям. Данные обновлены по состоянию на 12:00 26 марта.

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Волынском направлении противник пока не предпринимает наступательных действий. В то же время, подразделения вооруженных сил Беларуси вывели из пунктов постоянной дислокации на полигоны.

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Также российские оккупанты не совершают активных наступательных действий на Полесском направлении. В то же время, там враг продолжает обстрелы населенных пунктов.

На Северском направлении захватчики сосредоточили основные усилия на содержании ранее занятых рубежей. Враг понес потери и на отдельных направлениях отступил.

На Слобожанском направлении орки удерживают ранее занятые рубежи. Оккупанты осуществляют перегруппировку и наращивание группировки войск. Враг планирует наступать по отдельным направлениям. Также российские изверги продолжают обстреливать Харьков.

На Донецком направлении оккупанты пытаются удержать занятое положение. Враг предпринимал попытки продвинуться вперед. Однако успеха не было. Захватчики понесли потери.

Российские изверги продолжают попытки штурма Мариуполя. Враг наносил авиационных ударов и производил артиллерийские обстрелы.

Основные усилия противник продолжает сосредоточиваться на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на Северодонецк,

– говорится в сообщении.

Также оккупанты проводили штурмовые действия на Авдеевском направлении и пытался развить наступление в направлении Новобахмутовки. Удачи захватчики не имели.

Герои ВСУ отбили попытки штурма Новомайорского и наступления в направлении Красногоровки. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Также на Таврическом направлении оккупанты усиливают контроль над оккупированными территориями. Российские изверги проводят фильтрационные мероприятия и предпринимают попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.

На Южнобужском направлении оккупанты осуществляли инженерное оборудование позиций и проводили артиллерийские обстрелы отдельных подразделений ВСУ. Захватчики работали над восстановлением боеспособности и пополнением запасов. Очевидно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов.

"Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев", – отметили в Генштабе.

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