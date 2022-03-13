Об этом он сказал во время интервью Владимиру Соловьеву. В частности, Михаил Подоляк подчеркнул, что президент Украины всячески пытается добиться именно переговоров с Путиным.

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Мирное соглашение должны подписать президенты России и Украины

Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский берет на себя ответственность за оборонные инициативы Украины, а также за управление государством в военное время.

Советник главы ОП добавил, что президент Украины построил полноценный военный кабинет, который эффективно работает практически 24 часа в сутки.

И, конечно, Владимир Зеленский хотел бы двусторонних переговоров президентов России и Украины. Во время этих переговоров они должны окончательно договориться о взаимных компромиссах. Разумеется, с учетом интересов Украины, ведь именно наша страна – пострадавшая сторона.

Подписи, я так понимаю, будут ставить именно президенты Украины и России,

– сказал он.

Напомним, что Михаил Подоляк входит в украинскую группу переговорщиков. Все предыдущие раунды переговоров не увенчались успехом. Более того, во время или после них Россия бомбила мирные украинские города.

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