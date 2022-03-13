Про це він сказав під час інтерв'ю Володимирові Соловйову. Зокрема, Михайло Подоляк підкреслив, що президент України всіляко намагається добитися саме переговорів з Путіним.

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Мирну угоду мають підписати президенти Росії та України

Михайло Подоляк наголосив, що Володимир Зеленський бере на себе відповідальність за оборонні інціативи України, а також за управління державою у воєнний час.

Радник глави ОП додав, що президент України побудував насправді повноцінний військовий кабінет, який ефективно працює практично 24 години на добу.

І, ясна річ, Володимир Зеленський хотів би двосторонніх переговорів президентів Росії та України. Під час цих перемовин вони мали б остаточно домовитися про взаємні компроміси. Ясна річ, з урахуванням інтересів України, адже саме наша країна – постраждала сторона.

Підписи, я так розумію, ставитимуть саме президенти України та Росії,

– сказав він.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк входить української групи переговорників. Наразі усі попередні раунди перемовин не увінчувалися успіхом. Ба більше, під час або після них Росія бомбардувала мирні українські міста.

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