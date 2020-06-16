В итоговом выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 18:00 – Офис генпрокурора будет просить арест и 10 миллионов гривен залога Петру Порошенко. Против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство. Вопрос о его отстранении от должности на время расследования рассмотрят уже завтра.

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