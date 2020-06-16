У підсумковому випуску новин за 16 червня станом на 18:00 – Офіс генпрокурора проситиме арешт і 10 мільйонів гривень застави Петру Порошенкові. Проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького відкрито дисциплінарне провадження. Питання про його відсторонення від посади на час розслідування розглянуть вже завтра.

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