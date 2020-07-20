В итоговом выпуске новостей от 20 июля по состоянию на 18:00 – за сутки в Украине обнаружили 651 нового больного коронавирусом. 560 пациентов выздоровели, 13 умерли от осложнений. Военнослужащий Нацгвардии за рулем грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Российские наемники обстреляли позиции наших военных из гранатометов и пулеметов возле Шумов. Один военный погиб от пулевого ранения. Сегодня – четвертая годовщина гибели журналиста Павла Шеремета. В 2016 году его автомобиль взорвали средь бела дня в центре Киева. В Киеве вводят новое послабление – возобновляется работа детских санаториев. В частности, заработают 6 оздоровительных заведений. Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех человек по подозрению в коррупции. Среди них – бывший руководитель Укравтодора Славомир Новак.