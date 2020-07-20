У підсумковому випуску новин за 20 липня станом на 18:00 – за добу в Україні виявили 651 нового хворого на коронавірус. 560 пацієнтів одужали, та 13 померли від ускладнень. Військовослужбовець Нацгвардії за кермом вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП двоє людей загинули.

Також у випуску новин на 24 каналі: Російські найманці обстріляли позиції наших військових з гранатометів та кулеметів біля Шумів. Один військовий загинув від кульового поранення. Сьогодні – четверті роковини загибелі журналіста Павла Шеремета. У 2016 році його автомобіль підірвали серед білого дня у центрі Києва. У Києві запроваджують нове послаблення – відновлюється робота дитячих санаторіїв. Зокрема, запрацюють 6 оздоровчих заклади. Співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох людей за підозрою у корупції. Серед них – колишній керівник Укравтодору Славомір Новак.