В итоговом выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 18:00 – Чехия высылает 2 российских дипломатов. Власти объявили их персонами нон грата. Об этом сообщили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек. Однако, причину этих действий не озвучили. Российские наемники сегодня 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один наш военнослужащий получил ранение.

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С сегодняшнего дня в Украине новые послабления карантина. Полноценно могут работать кафе и рестораны, люди старше 60 лет могут выйти из самоизоляции. Кабмин ввел также послабления для церквей и авиакомпаний.

С ослаблением карантина в Украине резко растет количество новых больных коронавирусом. За последние сутки віявили 553 случая, выздоровели только 330 человек.

Алексей Данилов назвал Российскую Федерацию сборной территорией, в состав которой по собственной воле не вошел ни один народ. Такие слова главы украинского СНБО вызвали очень нервную реакцию в России.