У підсумковому випуску новин за 5 червня станом на 18:00 – Чехія висилає 2 російських дипломатів. Влада оголосила їх персонами нон грата. Про це повідомили прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та голова МЗС Томаш Петржичек. Однак, причину цих дій не озвучили. Російські найманці сьогодні 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один наш воїн отримав поранення.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Від сьогодні в Україні нові послаблення карантину. Повноцінно можуть працювати кафе та ресторани, люди старші 60 років можуть вийти із самоізоляції. Кабмін ввів також послаблення для церков та авіакомпаній.

З послабленням карантину в України різко зростає кількість нових хворих на коронавірус. За останню добу виявили 553 випадки, натомість одужали тільки 330 людей.

Олексій Данілов назвав Російську Федерацію збірною територією, до складу якої з власної волі не увійшов жоден народ. Такі слова очільника українського РНБО викликали дуже нервову реакцію в Росії.