В итоговом выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 18:00 – Президент США Дональд Трамп назвал протесты внутренним терроризмом. Он уверяет, что участников и организаторов акций ожидают длительные тюремные сроки. В Раде собирают подписи за увольнение Авакова по инициативе фракции "Голос". Хотя для регистрации постановления нужен всего один депутат, в политсиле ждут поддержки 150 нардепов.

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Тысячи людей вышли на улицы Амстердама, чтобы поддержать протестующих в США. Организаторы утверждают, что они выступают против жестокости американской и европейской полиции в отношении чернокожих.