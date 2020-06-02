У підсумковому випуску новин за 2 червня станом на 18:00 – президент США Дональд Трамп назвав протести внутрішнім тероризмом. Він запевняє, що учасників та організаторів акцій чекають тривалі тюремні терміни. В Раді збирають підписи за звільнення Авакова за ініціативою фракції "Голос". Хоч для реєстрації постанови потрібен лише один депутат, у політсилі чекають, коли їх підтримають 150 нардепів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Олександр Онищенко на свободі і вже відпочиває в Італії. Колишній народний депутат, якого в Україні підозрюють у "газових схемах", вже 6 днів перебуває на волі.

У Рівному торговці вимагали відновити роботу продуктового ринку. Кілька дестяків людей прийшли під ОДА.

У Лас-Вегасі під час масових заворушень розстріляли двох поліцейських. Наразі невідомо, чи залишилися вони в живих.

Тисячі людей вийшли на вулиці Амстердама, щоб підтримати протестувальників у США. Організатори стверджують, що вони виступають проти жорстокості американської та європейської поліції щодо чорношкірих.