В итоговом выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 21:00 – в масштабном ДТП в Одесской области погибли 6 человек, еще 3 – травмированы. А через 2 часа на этой же трассе произошла еще одна смертельная авария. Первые месяцы работы Верховной Рады 9 созыва были богатыми не только на решения, но и различные скандалы.

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