У підсумковому випуску новин за 18 липня станом на 21:00 – у масштабній ДТП на Одещині загинули 6 осіб, ще 3 – травмовані. А через 2 години на цій же трасі сталася ще одна смертельна аварія. Перші місяці роботи Верховної Ради 9 скликання були багатими не лише на рішення, але й різні скандали.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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У Хабаровському краї Росії починається локальна революція. Громадяни обурені діями Москви, яка будь-що намагається утримати там свій контроль.

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