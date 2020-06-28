В итоговом выпуске новостей за 28 июня, по состоянию на 21:00 – свыше 70 общественных активистов и представителей политических партий собрались на Майдане Незалежности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ситуации у соседей. В Польше проходят президентские выборы. Кандидатов на высший пост в государстве – 11.

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Конституция Украины взрослеет и меняется вместе со страной. Каждый президент пытался ее изменить. Владимир Зеленский – не исключение.

Уже месяц после смягчения карантина работает метро в Киеве, Днепре и Харькове. При этом подземку до сих пор называют одним из топовых мест по риску заражения коронавирусом.

В Мелитополе Запорожской области полицейского привлекли к административной ответственности за нарушение условий карантина.