У підсумковому випуску новин за 28 червня станом на 21:00 – понад 70 громадських активістів та представників політичних партій зібрались на Майдані Незалежності, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації у сусідів. У Польщі відбуваються президентські вибори. Кандидатів на найвищу посаду в державі – 11.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Конституція України дорослішає і змінюється разом з країною. Кожен президент намагався її змінити. Володимир Зеленський – не виняток.

Вже місяць після пом’якшення карантину працює метро в Києві, Дніпрі та Харкові. При цьому підземку досі називають одним з топових місць ризику зараження коронавірусом.

У Мелітополі Запорізької області поліцейського притягнули до адміністративної відповідальності за порушення умов карантину.