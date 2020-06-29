В итоговом выпуске новостей за 29 июня состоянию на 21:00 – Западная Украина постепенно оправляется от последствий стихии и подсчитывает убытки. Между тем на Юге люди усиленно готовятся к возможным паводкам. Двое военнослужащие ранены на фронте. В целом уже за сегодняшний день в штабе объединенных сил зафиксировали 7 нарушений режима тишины.

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В конце июля Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Согласно опросу КМИС, в июне только 38% украинцев заявили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского. В мае же таких было почти 50%.

Множество украинцев поехали на выходные в Одессу, там на улицах – толпы отдыхающих.

Из-за обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске погиб горняк. Еще одного удалось вытащить на поверхность из-под завалов.

В Польше во втором туре будут бороться действующий президент Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Несколько стран Европы зафиксировали повышенный уровень радиации возле западной границы России. Об этом сообщили наблюдатели за радиоактивной безопасностью из Финляндии, Норвегии и Швеции.