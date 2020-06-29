У підсумковому випуску новин за 29 червня станом на 21:00 – Західна Україна поступово оговтується від негоди і підраховує збитки. Тим часом на Півдні люди посилено готуються до можливих паводків. Двох військових поранено на фронті. Загалом уже цієї доби в штабі об'єднаних сил зафіксували 7 порушень режиму тиші.

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Декілька країн Європи зафіксували підвищений рівень радіації біля західного кордону Росії. Про це повідомили спостерігачі за радіоактивною безпекою з Фінляндії, Норвегії та Швеції.