Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ситуация на Донбассе. COVID-19 у Лукашенко
В итоговом выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 22:00 – с началом этого периода российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня – обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Президент Беларуси Александр Лукашенко перенес COVID-19.
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В Санкт-Петербурге столкнулись 2 грузовых поезда.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет требовать от Нацбанка "особой" эмиссии гривни.