В итоговом выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 22:00 – с началом этого периода российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня – обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Президент Беларуси Александр Лукашенко перенес COVID-19.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Леонид Кучма больше не будет возглавлять украинскую делегацию на переговорах в Минске. Предполагаемый сообщник луцкого террориста вышел под залог. Объемы продаж огнестрельного оружия удвоились в США. В Санкт-Петербурге столкнулись 2 грузовых поезда. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет требовать от Нацбанка "особой" эмиссии гривни.