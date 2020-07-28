У підсумковому випуску новин за 28 липня станом на 22:00 – з початком цієї доби російські найманці один раз порушили режим припинення вогню – обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко перехворів на COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: Леонід Кучма більше не очолюватиме українську делегацію на переговорах у Мінську. Ймовірний спільник луцького терориста вийшов під заставу. Обсяги продажу вогнепальної зброї подвоїлися у США. У Санкт-Петербурзі зіткнулися 2 вантажні потяги. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не буде вимагати від Нацбанку "особливої" емісії гривні.