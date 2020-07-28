Підсумковий випуск новин за 22:00: Ситуація на Донбасі. COVID-19 у Лукашенка
У підсумковому випуску новин за 28 липня станом на 22:00 – з початком цієї доби російські найманці один раз порушили режим припинення вогню – обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко перехворів на COVID-19.
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