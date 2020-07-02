В итоговом выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 22:00 – во время вручения медикам государственных наград Александр Лукашенко заявил, что Беларусь смогла преодолеть пандемию коронавируса COVID-19. Автобус с украинскими работниками попал в ДТП в Польше. 16 человек пострадали, 6 из них госпитализированы.

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Еще двум полицейским в Кагарлыке сообщили о подозрении: им вменяют соучастие в пытках. Правоохранителям грозит до 10 лет за решеткой.

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Пророссийские боевики ранили украинского военного возле населенного пункта Невельское. Бойца госпитализировали, угрозы жизни уже нет.