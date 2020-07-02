У підсумковому випуску новин за 2 липня станом на 22:00 – під час вручення медикам державних нагород Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змогла подалати пандемію коронавірусу COVID-19. Автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП в Польщі. 16 людей постраждали, 6 з них госпіталізували.

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Проросійські бойовики поранили українського військового поблизу населеного пункту Невельське. Бійця госпіталізували, загрози життю вже немає.