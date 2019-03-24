Итоговый выпуск новостей за 21:00: Авария круизного лайнера. Массовое убийство в Мали

В итоговом выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 21:00 – пассажиры фешенебельного лайнера шведской компании Viking Sky попали в опасное путешествие. Во время шторма у берегов Норвегии у судна отказали двигатели. Десятки пассажиров ранены. В африканском Мали произошло террористическое нападение на жителей народа фулани, 134 человека стали жертвами массового убийства.

Также в выпуске: В Киеве состоялась акция в поддержку Павла Гриба и украинских политзаключенных в России В Лондоне украинцы собрались, чтобы публично выразить несогласие с захватом полуострова Крым. Накануне в Киеве обнаружили тело россиянина Луана Кингисепппа, именно его полиция уже почти три года разыскивала по подозрению в убийстве Тараса Познякова.