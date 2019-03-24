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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Авария круизного лайнера. Массовое убийство в Мали

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 21:00 – пассажиры фешенебельного лайнера шведской компании Viking Sky попали в опасное путешествие. Во время шторма у берегов Норвегии у судна отказали двигатели. Десятки пассажиров ранены. В африканском Мали произошло террористическое нападение на жителей народа фулани, 134 человека стали жертвами массового убийства.

      Также в выпуске:

      В Киеве состоялась акция в поддержку Павла Гриба и украинских политзаключенных в России

      В Лондоне украинцы собрались, чтобы публично выразить несогласие с захватом полуострова Крым.

      Накануне в Киеве обнаружили тело россиянина Луана Кингисепппа, именно его полиция уже почти три года разыскивала по подозрению в убийстве Тараса Познякова.

      blog_ava
      Как на украинскую символику реагируют в Беларуси
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      Теги: Теракт Африка Норвегия Водный транспорт Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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