Підсумковий випуск новин за 21:00: Аварія круїзного лайнера. Масове вбивство в Малі

У підсумковому випуску новин за 24 березня станом на 21:00 – пасажири фешенебельного лайнера шведської компанії Viking Sky потрапили в небезпечну подорож. Під час шторму біля берегів Норвегії у судна відмовили двигуни. Десятки пасажирів – поранені. В африканському Малі стався терористичний напад на жителів народу фулані, 134 людини стали жертвами масового вбивства.

Також у випуску: У Києві відбулася акція на підтримку Павла Гриба та українських політв'язнів в Росії В Лондоні українці зібралися, щоб публічно висловити незгоду із захопленням півострова Крим. Напередодні в Києві виявили тіло росіянина Луана Кінгісепппа, саме його поліція вже майже три роки розшукувала за підозрою у вбивстві Тараса Познякова.